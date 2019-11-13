Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 13.11.2019 10:12
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 10:13

: t canlı yayınında esrarengiz olay! Kemal Büyükdeniz'e ne oldu?

canlı yayınında esrarengiz olay! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Mersin Anamur'da 15 Ağustos perşembe günü silahla vurularak öldürülen Kemal Büyükdeniz olayıyla ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanacak! Kemal Büyükdeniz'in cesedi öldürüldükten saatler sonra bir çoban tarafından Armutkırı'ndaki ormanlık alanda bulundu. Kemal Büyükdeniz'in katilini eşi ve oğlu biliyor mu? Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 13 Kasım t canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

ında son dakika gelişmesi! Atv t canlı yayınında bugün, Mersin Anamur'da 15 Ağustos perşembe günü silahla vurularak öldürülen Kemal Büyükdeniz olayıyla ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanacak! Kemal Büyükdeniz'in cesedi öldürüldükten saatler sonra bir çoban tarafından ormanlık alanda bulundu. Kemal Büyükdeniz'in katilini eşi ve oğlu biliyor mu? Hepsi ve daha fazlası için 12 Kasım ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

MÜGE ANLI HABERLERİ - SON DAKİKA GELİŞMELERİ İÇİN TIKLAYIN!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriAtv canlı izle: Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında esrarengiz olay! Kemal Büyükdeniz'e ne oldu?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri