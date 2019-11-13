ATV CANLI YAYIN
Atv Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün, Mersin Anamur'da 15 Ağustos perşembe günü silahla vurularak öldürülen Kemal Büyükdeniz olayıyla ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanacak! Kemal Büyükdeniz'in cesedi öldürüldükten saatler sonra bir çoban tarafından ormanlık alanda bulundu. Kemal Büyükdeniz'in katilini eşi ve oğlu biliyor mu? Hepsi ve daha fazlası için 12 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!
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