ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında son dakika Gülümser Bulut, Nilgün (Nalan) Şimşek gelişmesi! 67 yaşındaki Gülümser Bulut İzmir'deki evinde çekyatın içinde kefenlenmiş bir halde bulundu. Müge Anlı ve ekibinin detaylı araştırmaları sonucunda ortaya çıkan seri katil şüphesi herkesi şoke etmişti. 7 Kasım Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanacak! Çekyatın içinde kefenlenmiş bir halde cesedi bulunan Gülümser Bulut'un katili kim? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 7 Kasım Atv Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!