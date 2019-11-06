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  • Son Güncelleme: 06.11.2019 10:08

canlı yayın izle 6 Kasım! Nilgün (Nalan) Şimşek olayında sır perdesi aralanıyor!

canlı yayınında son dakika Nilgün (Nalan) Şimşek gelişmeleri! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te herkesin dehşete düştüğü Nilgün (Nalan) Şimşek olayında sır perdesi aralanıyor. Mustafa Şimşek, 4 Nisan 2017 tarihinde 37 yaşındaki eşi Nilgün (Nalan) Şimşek ile Hatay İskenderun'daki evlerinde gece geç saatlerde tartıştıktan sonra Nilgün (Nalan) Şimşek ortadan kayboluyor. Mustafa Şimşek, Nilgün Şimşek'in kaybını merak eden komşularına, "Nilgün, kansere yakalanmıştı. Tedavisi için Almanya'ya gitti. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı." şeklinde açıklamada bulunuyor. Ancak komşular Nilgün Hanım'ın ailesine baş sağlığı dilediği an olay akılalmaz bir hale geliyor. İşte Müge Aanlı ve ekibinin büyük bir titizlikle araştırdığı Nilgün (Nalan) Şimşek olayında son dakika gelişmeleri! Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 6 Kasım ını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

'da son dakika Nilgün (Nalan) Şimşek gelişmesi! Hafta içi her gün 10:00'da Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün, Nilgün (nalan) Şimşek ve eşi Mustafa Şimşek hakkında korkunç iddialar devam ediyor. Nilgün (Nalan) Şimşek, eşi Mustafa Şimşek tarafından çocuklarının gözü önünde canice öldürüldü mü? ında son dakika itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Nilgün (Nalan) Şimşek'in esrarengiz kaybıyla ilgili baş şüpheli Mustafa Şimşek'in eski eşi Gülay Hanım'ın sözleri, Psikiyatr Arif Verimli tarafından kayıt altına alındı. Müge Anlı'daki Nilgün (Nalan) Şimşek olayının detayları kan dondurmaya devam ediyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 6 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan Gülay Hanım ve oğlu Selçuk Şimşek, canlı yayında olayla ilgili açıklamalarda bulunurken, Selçuk Şimşek'in annesi hakkında söyledikleri akılları karıştırdı. Bu sırada olayla ilgisi olmadığını belirten Gülay Hanım'ın açıklamalarında defalarca tekrarladığı bir detay dikkat çekti. Müge Anlı'daki son dakika gelişmeleri için 6 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

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