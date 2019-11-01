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  • Son Güncelleme: 01.11.2019 11:42

Atv canlı izle: ile Tatlı Sert canlı yayınında Nilgün Şimşek hakkında kan donduran gerçekler!

canlı yayınında kan dondurmaya devam ediyor. Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan canlı yayınında bugün Nilgün Şimşek ve eşi Mustafa Şimşek hakkında şoke eden gerçekler ortaya çıkıyor. Gizli tanıdık 'ya anlatıklarıyla tüyler ürpertecek. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanacak merak ediyorsanız, 1 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu ve ekibi, bir akılalmaz olaylar zincirini daha gün yüzüne çıkarmak için büyük bir titizlikle mücadele ediyor. İskenderun'da yaşanan nda ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. 5 çocuk annesi Nilgün Şimşek, eşi Mustafa Şimşek tarafından canice öldürüldü mü? Kayıp Nilgün Şimşek, İskenderun'daki evinde eşi Mustafa Şimşek ile tartışmıştı. Yaşadıkları tartışmanın ardından ise kayıplara karıştı. Eşi Mustafa Bey, Nilgün Şimşek'in kaybını merak eden komşularına, "Nilgün, kansere yakalanmıştı. Tedavisi için Almanya'ya gitti. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı şeklinde konuştu.

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Kayıp Nilgün Hanım'ın ablası, kız kardeşinin kaybından 3 ay sonra kardeşinin komşusu kendisine başınız sağ olsun diye sosyal medyadan mesaj geldiğini anlatıyor. Komşu ile iletişime geçen abla, Nilgün Şimşek'in evine komşuların taziye için geldiğini de öğrenmiş. Neslihan Demir, kardeşinin eşi Mustafa Şimşek'in anlattıklarının tamamen gerçek dışı olduğunu söylerken, kız kardeşi hasta olmadığını da ısrarla ifade ediyor.

Mustafa Şimşek'in, Nilgün Şimşek'in kaybolmasının ardından komşularına anlattıkları, emniyet yetkilileri tarafından çelişkili ve mantık dışı bulunduğu için kayıplık olayı şüpheli olarak değerlendirilmiş. Nilgün Şimşek'in şüpheli kaybıyla ilgili geniş çaplı bir araştırma başlatılmış… Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 1 Kasım canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

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