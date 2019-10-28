Neuchatel Xamax'a ilk maçta 3-0 yenilen Galatasaray 2. maçı hangi skorla kazanmıştır?

ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya merak edilen bir soru yöneltildi. Soruda, "1988'de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda İsviçre takımı Neuchâtel Xamax'a ilk maçta 3-0 yenilen Galatasaray, 2. maçı hangi skorla kazanarak çeyrek finale yükselmiştir?" ifadelerine yer verildi. İşte cevabı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: 1988'de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda İsviçre takımı Neuchâtel Xamax'a ilk maçta 3-0 yenilen Galatasaray, 2. maçı hangi skorla kazanarak çeyrek finale yükselmiştir?

A: 4-0

B: 5-0

C: 6-0

D: 7-0

Doğru cevap: B: 5-0