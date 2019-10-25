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  • 25.10.2019 22:55
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 22:55

529. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ekip operasyon için tehlikeli bir karar alıyor!

Bu akşam 528. bölümüyle izleyici karşısına çıkan 'da bu hafta heyecanlı dakikalar yaşandı. Yeni bölümde Rıza Baba’yı eski dostu, Müsteşar Kemal arıyor ve emlak ofisine benzer bir yere götürüyor. İzleyiciler bölümün ardından . bölüm fragmanını bekliyor. İşte son bölümde yaşananlar...

Arka Sokaklar 529. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar cuma akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde yaşananlar izleyicilerin dikkatini çekti. Bölümde Seray'ın ölümünün ardından Mazlum şüpheli olarak gözaltına alınıyor. Şimdi izleyiciler Arka Sokaklar 529. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bahar, ekibe Serpil'in, Nadir için çalıştığı bilgisini verir. Ezgi'nin, Nadir'e olan yakınlığından dolayı Rıza Baba, onu Nadir olayının dışında tutar.

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