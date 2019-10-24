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  • Son Güncelleme: 24.10.2019 10:22

ATV ile Tatlı Sert canlı yayın izle 24 Ekim! Müge Anlı'daki Şahsanem Zengin'den şok sözler!

canlı yayınında son dakika yasak aşk skandalı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında pek çok vakayı çözüme kavuşturan Müge Anlı'da Şahsenem Zengin'den şoke eden açıklamalar! Müge Anlı'nın programında yaşanan son dakika gelişmesine göre bir yasak aşk skandalı daha ortaya çıktı. Tokat Almus'a bağlı Gölgeli'de yaşayan Şahsanem Zengin kocası Gencer Zengin'in 12 gündür kayıp olduğunu açıkladı. Şahsanem Zengin, en yakın arkadaşının kocası Gencer Zengin'le birlikte olduğuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 24 Ekim ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

Müge Anlı canlı izle!

ATV CANLI YAYIN

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA YAŞANAN GELİŞMELER! - TIKLA

canlı yayınında son dakika gelişmesi! Tokat Almus'a bağlı Gölgeli'de yaşayan 43 yaşındaki Gencer Zengin, 12 Eylül itibaren kayıp.Evli bir kadınla görüştüğü için eşiyle kavga eden Gencer Zengin motosikletiyle köyüne dönerken kayboldu. Gencer Zengin'in eşi Şahsenem Zengin kocasının kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını söyledi.Şahsenem Zengin, kimseye bir şeye söylemediğini ve konunun buralara kadar geleceğini bilmediğini söyledi. Zengin sözlerinin devamında ise, 2 ay öncesinde hiçbir şey olmadığını ancak dağda çalışıyorlardı o zamanlar bu olayın başladığını belirtti. Şahsenem Zengin kocasını bulmak için Müge Anlı'ya geldi. Kocasını aradığını söylerken Zengin, gözyaşlarına boğuldu. ında bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 24 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

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