ATV CANLI YAYIN

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA YAŞANAN GELİŞMELER! - TIKLA

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Tokat Almus'a bağlı Gölgeli'de yaşayan 43 yaşındaki Gencer Zengin, 12 Eylül itibaren kayıp.Evli bir kadınla görüştüğü için eşiyle kavga eden Gencer Zengin motosikletiyle köyüne dönerken kayboldu. Gencer Zengin'in eşi Şahsenem Zengin kocasının kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını söyledi.Şahsenem Zengin, kimseye bir şeye söylemediğini ve konunun buralara kadar geleceğini bilmediğini söyledi. Zengin sözlerinin devamında ise, 2 ay öncesinde hiçbir şey olmadığını ancak dağda çalışıyorlardı o zamanlar bu olayın başladığını belirtti. Şahsenem Zengin kocasını bulmak için Müge Anlı'ya geldi. Kocasını aradığını söylerken Zengin, gözyaşlarına boğuldu. Müge Anlı canlı yayınında bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 24 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!