ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi! Cinayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Gülümser Bulut'u son gören kişi olduğundan şüphelenilen Yunus Kahraman, 1 buçuk yıl önce Özlem Akusta'nın da son görüştüğü kişi olarak ortaya çıktı. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen Yunus Kahraman seri katil mi? Daha önce patronu Nilgün Kırlı'yı öldüren ve işlediği cinayetin Gülümser Bulut cinayetine olan benzerliği ile dikkat çeken Yunus Kahraman, Müge Anlı canlı yayınına konuşacak mı? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 22 Ekim Müge Anlı canlı yayını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

16 Ağustos tarihinde öldürülen Gülümser Bulut, 18 Ağustos'ta evindeki çekyatın içinde ölü bulundu. Güvenlik güçlerinin yaptığı inceleme sonrası ortaya çıkan detaylar herkesi şoke etti. Gülümser Bulut'un cesedini bulan kişilerden birisi de akrabası Hacer Uy... Hacer Hanım, daha önce İzmir'de işlenen cinayetin katili olan Yunus Kahraman'ın annesi... Yunus Kahraman'ın telefon kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Hacer Uy ile Yunus Kahraman'ın telefonda Gülümser Bulut'un cesedi hakkında konuştuğunu tespit etti.

2 CİNAYET VE BİR KAYIP...

Müge Anlı'da konuşulan olay ekranlara damga vurdu. Nilgün Kırlı... Gülümser Bulut... Özlem Akusta...

3 kadının olayında ortaya çıkan ayrıntılar şoke etti.