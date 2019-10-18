Gelinim Mutfakta programı izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son bölümde Kübra, kimi tüyolaşırken yakaladığını söylemesi ortalığın karışmasına neden oldu. Şimdi izleyiciler haftanın final bölümünde birinci olan ismi ve kimin elendiğini merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 18 Ekim Gelinim Mutfakta'dan kim elendi? İşte programda yaşanan olaylar...

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve hangi gelin ve kaynananın yarışmaya veda ettiği belli olmadı. Detaylar belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacak.