ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında herkesi şoke eden Gülümser Bulut cinayetinde sıcak gelişmeler yaşanacak. Atv'nin büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yıllardır aydınlatılamayan cinayetler, birbirine kavuşmayı bekleyen aileler ve faili meçhul kayıplar bir bir çözülüyor. Müge Anlı 17 Ekim Atv canlı yayınında Gülümser Bulut cinayeti son dakika gelişmelerini aktarıyor! Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merake diyorsanız, 17 Ekim Atv Müge Anlı canlı yayını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!