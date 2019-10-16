ATV CANLI YAYIN

Atv Müge Anlı ile Tatı Sert programında son dakika gelişmesi! Birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri gün yüzüne çıkaran başarılı programcı Müge Anlı, İzmir'de yaşanan tüyler ürperten olayın detaylarını araştırıyor. Ağustos ayında yaşanan olay kan donduracak! Gülümser Bulut, battaniyeye sarılmış bir şekilde çekyata saklanmış bir şekilde bulundu. Peki Gülümser Bulut cinayetinin katili ya da katilleri kim? Hepsi ve daha fazlasını 16 Ekim Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınından izleyebilir, sıcak gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz!

MÜGE ANLI KAÇ YAŞINDA?

MÜGE ANLI'DAKİ GÜLÜMSER BULUT OLAYI NEDİR?

Korkunç olay 19 Ağustos'ta Konak Altıntaş Mahallesi 352 Sokak 71 numaradaki apartmanda bulunan dubleks dairede yaşandı. Annesi Gülümser Bulut'tan bir süre haber alamayan Hatice Ayhan, iddiaya göre teyzesiyle birlikte taksi ile hastanelere gidip annesini aradı. Cumartesi gecesi teyzesiyle birlikte eve gelen Hatice Ayhan, salondaki çekyatı açtı ve Gülümser Bulut'un battaniyeye sarılı cesediyle karşılaştı.

BALKONDAN BAĞIRMIŞ

Gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası Hatice Ayhan, iki katlı evlerinin üst katındaki balkonuna çıkarak "Annem ölmüş ben 2 gündür üzerinde yatıyormuşum" şeklinde bağırmaya başladı. Hatice Ayhan'ın feryatları üzerine, çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelerek inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşlı kadının kızının herhangi bir ihbarda bulunmadığını belirledi.

BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Olayla ilgili Cumhuriyet savcısı geniş çaplı soruşturma başlattı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri de evde çalışma yaptı. Bulut'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri Bulut'un 12 yıldır birlikte yaşadığı öğrenilen kargo şirketinden emekli olan kızı Hatice Ayhan'ı gözaltına aldı. Bozyaka Asayiş şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen katil zanlısı Hatice Ayhan ifadesinde, annesini en son 16 Ağustos Perşembe sabahı saat 07.30 sıralarında işe giderken gördüğünü, akşam geldiğinde ise evde olmadığını, bunun üzerine 155 Polis İmdat hattını arayarak bildirdiğini anlattı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Ayhan, 2 gün boyunca işe gelip gittiğini ve akşam saatlerinde eve geldiğinde yoğun bir koku olduğunu fark edince annesinin yatmış olduğu çekyatı kaldırdığını ve annesinin battaniyeye sarılmış cesedi ile karşılaştığını söyledi Annesi hakkında polise kayıp başvurusunda bulunmayan Hatice Ayhan, çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına alındı. Bozyaka'da yapılan sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen ve susan Hatice Ayhan, gece saatlerinde sevk edildiği adliyede tutuklandı. Gülümser Bulut'un kızıyla birlikte yaşadığı evin kapısına ise mühür vuruldu. Ayhan, 2 gün boyunca işe gelip gittiğini ve akşam saatlerinde eve geldiğinde yoğun bir koku olduğunu fark edince annesinin yatmış olduğu çekyatı kaldırdığını ve annesinin battaniyeye sarılmış cesedi ile karşılaştığını söyledi. Annesi hakkında polise kayıp başvurusunda bulunmayan Hatice Ayhan, çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına alındı. Bozyaka'da yapılan sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen ve susan Hatice Ayhan, gece saatlerinde sevk edildiği adliyede tutuklandı. Gülümser Bulut'un kızıyla birlikte yaşadığı evin kapısına ise mühür vuruldu. Bulut'un komşuları, kızı Hatice Ayhan'ın teyzesiyle birlikte hastanelere ve annesinin gidebileceği yerlere gidip onu aradığını söyleyerek, "Gülümser Bulut'u en son Cuma günü balkonda gördük. Uzun zamandır kızıyla yaşıyor. Ara sıra kavga eder, tartışırlardı. Hatice, 'Evde fare gibi bir şey kokuyor' demiş. Sonra kanepenin altında cesedi bulmuşlar" dedi.