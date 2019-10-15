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  • Son Güncelleme: 15.10.2019 10:02

15 Ekim canlı yayın izle! Müge Anlı'da son dakika DNA sonucu! Mustafa Celep'in babası kim?

'da son dakika DNA sonucu gelişmesi! Yozgat'ta yaşayan 29 yaşındaki 1 çocuk babası Mustafa Celep, Müge Anlı canlı yayınında anlattıklarıyla herkesi şoke etmişti. Atv ekranlarında hafta içi her gün birbirinden ilginç faili meçhul kayıpların ve cinayetlerin araştırıldığı, ailelerin birbirine kavuştuğu program 'te bugün, Mustafa Celep'in DNA sonucu açıklanıyor! Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, canlı yayını izleyebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

canlı yayında son dakika gelişmesi! Mustafa Celep'in DNA sonucu bugün açıklanıyor. Atv'nin ilgiyle takip edilen programı 'te katılan 29 yaşındaki 1 çocuk babası Mustafa Celep, yıllar sonra aklını kemiren "Babam kim?" sorusunun cevabına canlı yayınında kavuşuyor. Annesi Fidan Hanım'ın eşinin kardeşini kaçırdığını ve iki kardeşten iki evlat dünyaya getirdiğini söyleyen Mustafa Celep son dakika gelişmesiyle Müge Anlı'da! Hepsi ve daha fazlası için 15 Ekim Müge Anlı canlı yayını izleyebilir, sıcak gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz!

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