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  • 12.10.2019 21:50
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 21:53

Leman Hanım, Size bir şiir borcum vardı ya, İşte onu ödüyorum dizeli Borcumun Borcu şiirinin yazarı kimdir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Leman Hanım, Size bir şiir borcum vardı ya, İşte onu ödüyorum şiirinin yazarı kimdir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Borcumun Borcu şiirinin yazarı kimdir?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kim Olmak İster'de dikkat çeken bir soru soruldu. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya "Leman Hanım, Size bir şiir borcum vardı ya, İşte onu ödüyorum dizeli Borcumun Borcu şiirinin yazarı kimdir?" sorusu yönetildi. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasının izleyicileri şimdi bu soruya yanıt arıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Leman Hanım, Size bir şiir borcum vardı ya, İşte onu ödüyorum şiirinin yazarı kimdir?

A: Melih Cevdet Anday

B: İlhan Berk

C: Metin Eloğlu

D: Ergin Günçe

Doğru Cevap: Metin Eloğlu

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