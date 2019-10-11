Seksenler dizisi yeni bölüm bu akşam var mı, hangi kanalda? Bir dönemin efsane dizisi Seksenler yeni sezonuyla geri dönüyor. TRT 1 ekranlarında izleyicilerin büyük beğenisini kazanan Seksenler uzun bir aranın ardından yeni bölümüyle ekranlarda olacak. İzleyiciler tarafından büyük bir merakla beklenen Seksenler yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı. Seksenler yeni bölümleri ile yeniden ekrana gelecek. TRT 1'de yakında başlayacak olan Seksenler yine sevilen kadrosu ve yeni katılan isimlerle çok keyifli geçecek. Seksenler'in ilk bölümü 11 Ekim Cuma 20.00'de Türkiye - Arnavutluk milli maçından maçından önce ekrana gelecek.

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