Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 11.10.2019 12:31
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 12:31

ilk bölüm bu akşam var mı, hangi kanalda? Seksenler dizisi oyuncu kadrosu

1 ekranlarında yayınlandığı döneme damgasını vuran dizisi artık yeni bölümleriyle hayranları ile buluşacak. Efsane dizisinin eski bölümleri bile çok izlenenler arasına giriyordu. Yapımcılığını , senaryosunu Birol Güven ile MinT yazar ekibi üstleniyor, yönetmen koltuğunda ise Bora Tekay oturuyor. Seksenler dizisinin kadrosunda; , Özlem Türkad, , Yasemin Conka, , Kemal Kuruçay, Tolunay Donat, Hakan Bulut, Betül Berk, , Berat Yenilmez, , , Necmi Yapıcı, Özlem Balcı, , Onur Dilber, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat, Aşkın Şenol, Osman Büyükercan gibi sevilen oyuncular yer alıyor. Peki, Seksenler dizisi yeni bölüm bu akşam var mı, hangi kanalda? Seksenler fragmanı izleme keyfi sayfamızda

Seksenler ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu...

Seksenler dizisi yeni bölüm bu akşam var mı, hangi kanalda? Bir dönemin efsane dizisi Seksenler yeni sezonuyla geri dönüyor. TRT 1 ekranlarında izleyicilerin büyük beğenisini kazanan Seksenler uzun bir aranın ardından yeni bölümüyle ekranlarda olacak. İzleyiciler tarafından büyük bir merakla beklenen Seksenler yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı. Seksenler yeni bölümleri ile yeniden ekrana gelecek. TRT 1'de yakında başlayacak olan Seksenler yine sevilen kadrosu ve yeni katılan isimlerle çok keyifli geçecek. Seksenler'in ilk bölümü 11 Ekim Cuma 20.00'de Türkiye - Arnavutluk milli maçından maçından önce ekrana gelecek.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriSeksenler yeni sezon ilk bölüm bu akşam var mı, hangi kanalda? Seksenler dizisi oyuncu kadrosu
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri