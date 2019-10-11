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  • Son Güncelleme: 11.10.2019 10:17

canlı izle! Müge Anlı'daki Melike Özmen eşinden karaciğerini istemişti... ında şok eden gelişme

canlı yayınında bugün, son dakika haberleri peş peşe geliyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesine de ev sahipliği yapan Müge Anlı'nın bugünkü programında yaşanan son dakika olayı izleyiciyi ekrana kilitleyecek! Melike Özmen isimli genç kadın, 12 yıllık eşine hasta iken karaciğerini veriyor. Eşi ise iyileştiği ilk andan itibaren Melike Özmen'i aldatıyor. Bunu öğrenen genç kadın Müge Anlı canlı yayınında eşine verdiği karaciğerini geri isteyince herkes şoka girdi. Kalbinin çok kırıldığını ve ondan intikam almak istediğini belirten genç kadının Müge Anlı'da son dakika açıklamaları ise gündeme damgasını vurdu. İşte 11 Ekim canlı yayınında sok dakika gelişmeleri!

ATV CANLI YAYIN

'da son dakika gelişmeleri! Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip edilen programının bugünkü canlı yayınında eşinden karaciğerini geri isteyen Melike Özmen ve Esenyurt'ta boğazı kesilerek öldürülen Nazlı Dere son dakika gelişmeleri ile herkesi şaşırtacak. Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 11 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izleyin!

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