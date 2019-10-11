ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri! Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü canlı yayınında eşinden karaciğerini geri isteyen Melike Özmen ve Esenyurt'ta boğazı kesilerek öldürülen Nazlı Dere son dakika gelişmeleri ile herkesi şaşırtacak. Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 11 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izleyin!