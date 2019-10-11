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  • Son Güncelleme: 11.10.2019 17:26

. yeni bölüm canlı izle | Reyyan'ın kaçırılması Şadoğlu çiftliğini karıştırıyor!

ekranlarında her hafta cuma günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan dizisinin yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Yeni bölümde Reyyan'ın kaçırılması Şadoğlu çiftliğinde karşı karşıya gelen iki ailede bomba etkisi yaratıyor. Heyecanın dorukta olacağı bölümde Miran'ın Reyyan'ı bulmak için uğraşması izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Peki, yeni bölümde neler olacak? . bölüm canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

Her hafta cuma günü izleyici karşısına çıkan 'nin yeni bölümünde yaşanacak olaylar izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yayınlandığı günden bu yana reyting listesinde zirvede yer alan Hercai'de bu akşam heyecan dorukta olacak. Reyyan'ın kaçırılması ve Miran'ın Reyyan bulmak için büyük çaba göstermesi geceye damgasını vuracak. İzleyicilerin merakla beklediği . bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

HERCAİ 16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Reyyan'ın kaçırılması Şadoğlu çiftliğinde karşı karşıya gelen iki ailede bomba etkisi yaratır.

MİRAN, HAZAR İLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR

Miran, Reyyan'ı bulabilmek için yıllardır sürdürdüğü düşmanlığı göz ardı ederek Hazar Şadoğlu'yla iş birliği yapar.

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLIYOR

Hazar ve Miran'ın, Reyyan için bir arada hareket etmesi ikiliyi yakınlaştırırken daha önce hiç konuşulmayan gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlar.

AZİZE ASLANBEY NE YAPACAK?

Bütün planların kurucusu olan Azize Aslanbey bu

defa ''Ben yapmadıysam kim yaptı?'' düşüncesiyle kendini saf dışı kaldığı bir oyunun içerisinde bulur.

HERKES AZİZE'DEN ŞÜPHELENİYOR

Geçmişte yaptıkları yüzünden hem Şadoğlu ailesi hem de Miran, Reyyan'ı kaçıran kişinin Azize Aslanbey olduğundan şüphelenmektedir.

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