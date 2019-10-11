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  • Son Güncelleme: 11.10.2019 10:49

10 Ekim : Sen Anlat Karadeniz, Şampiyon, Mucize Doktor dizisi reyting sonuçları listesi

10 Ekim için bekleyiş sona erdi. Perşembe günü dizileri arasında atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova ile Mucize Doktor ve Şampiyon dizileri yer alıyor. konusunda araştırmalar sürüyor. Merakla beklenen reyting sonuçları açıklandı. İşte 10 Ekim Sen Anlat Karadeniz, Şampiyon, Mucize Doktor dizisi reyting sonuçları listesi...

10 Ekim reyting sonuçları

10 Ekim reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçlarını yakından takip eden diziseverler, 10 Ekim tarihli reyting sonuçları bilgisini sorgulamaya başladı. Merakla beklenen sonuçlara göre Total kategorisinde Mucize Doktor dizisi RTG 15.1 Share 37.14 ile birinci oldu. Peki, dünkü reyting sonuçları konusunda son durum nedir? İşte 10 Ekim Sen Anlat Karadeniz, Şampiyon, Mucize Doktor dizisi reyting sonuçları listesi...

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