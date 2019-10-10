ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi! Atv ekranlarının yakından takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te hafta içi her gün birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetler araştırılmaya devam ediyor. Esenyurt'ta 3 çocuğu ve eşiyle birlikte yaşayan 67 yaşındaki Nazlı Dere evinde boğazı kesilmiş bir şekilde ölü olarak bulundu. İlk gelen bilgilere göre yaklaşık 14:00 - 14:30 civarında işlenen cinayette son dakika gelişmeleri için, 10 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyin!