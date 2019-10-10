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  • 10.10.2019 10:17
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 10:23

'da kan donduran cinayet! Nazlı Dere Esenyurt'ta boğazı kesilerek katledildi! 10 Ekim canlı izle!

canlı yayınında son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan 'te kan donduran cinayet! 3 oğlu bulunan 67 yaşındaki Nazlı Dere, Esenyurt'taki evinde boğazı kesilmiş bir şekilde ölü olarak bulundu. Nazlı Dere'den gelen son dakika haberiyle tüm Esenyurt halkı endişe içinde olayın aydınlatılmasını bekledi. Komşuların, "Aile içerisinde bağırış çağırış sesleri çok oluyordu." demesi üzerine Dere'nin yakınları Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına çıktı. Boğazı kesilerek katledilen Nazlı Dere'ye ne oldu?

ATV CANLI YAYIN

canlı yayında son dakika gelişmesi! Atv ekranlarının yakından takip edilen programı 'te hafta içi her gün birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetler araştırılmaya devam ediyor. Esenyurt'ta 3 çocuğu ve eşiyle birlikte yaşayan 67 yaşındaki Nazlı Dere evinde boğazı kesilmiş bir şekilde ölü olarak bulundu. İlk gelen bilgilere göre yaklaşık 14:00 - 14:30 civarında işlenen cinayette son dakika gelişmeleri için, 10 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyin!

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