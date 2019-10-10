TRT1 ekranlarında geçen sezon ekranlara veda eden Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde başlayacak olan Kuruluş Osman'ın ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni için geri sayım devam ederken Kuruluş Osman 1. sezonun yayın tarihi için ATV tarafından yapılacak açıklama izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Gözler şimdi ATV tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Kuruluş Osman dizisinin 1. sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı. Yayınlanan fragmanda "Çok yakında" ifadelerine yer verildi. Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacak. İşte Kurtuluş Osman yeni sezon tanıtımı... Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu olan Osman Bey, 1258 yılında Söğüd'de dünyaya geldi. 24 yaşında babasının yerine geçerek büyük başarılara imza attı.

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