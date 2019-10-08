ATV CANLI YAYIN

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetler araştırılmaya devam ediyor. 23 Ağustos'ta Afyonkarahisar'ın Harbiş mahallesindeki semt pazarında elim bir şekilde hayatını kaybeden Tuncay Demirel cinayete mi kurban gitti? Tuncay Demirel, eşi Nazife Demirel'in videosunu izleyince neler yaşandı? Nazife Demirel ile yasak aşkı Yasin Bey Müge Anlı canlı yayınında neler anlatacak? Müge Anlı'nın bugünkü programını merak ediyorsanız, 8 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle!

MÜGE ANLI KİMDİR?

2008 yılından bu yana yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusudur. Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 46 yaşındadır. Sevilen gazeteci Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Lisansüstü eğitimini Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaparak tamamlamıştır.

Müge Anlı, Televizyon kariyerine magazin dalında giriş yapmıştır. İlk yapımına Kanal D ekranlarında başlamış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yapmıştır.

Dobra Dobra programı ile birlikte edindiği sunuculuk tecrübesini farklı alanlara taşımak isteyen güzel sunucu, Atv ekranında tek başına üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir. Hukuk konusundaki bilgi ve tecrübesini de kullanan Anlı, programında yakınlarını arayan insanları ve faili meçhul cinayetleri konu olarak ele aldı. Birçok cinayeti programı aracılığıyla aydınlatmayı başaran güzel sunucu, bu programa gündüz kuşağında devam etmektedir. Bunların dışında 2010 yılında 'Film Gibi' ve Müge Anlı ile Mektubunuz var programlarını da hayata geçirmiştir.

ATV'de yayınlanan programındaki dobra konuşmaları ile dikkat çekmektedir.