ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri! Atv ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Afyon'da hayatını kaybeden Tuncay Demirel'in eşi Nazife Demirel hakkında akılalmaz iddialar devam ediyor. Tuncay Demirel, eşinin pavyonda konsomatris olarak çalıştığını biliyor muydu? Tuncay Demirel'i eşi Nazife ve yasak aşk yaşadığı Yasin Bey kasten mi öldürdü? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 7 Ekim Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilirsiniz!