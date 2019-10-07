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  • 07.10.2019 10:12
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 10:12

canlı yayınında araştırılan Tuncay Demirel'in şüpheli ölümünde şok detay! 7 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle

'da son dakika Tuncay Demirel gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün, 23 Ağustos'ta Afyonkarahisar'ın Harbiş mahallesindeki semt pazarında hayatını kaybeden Tuncay Demir'in ölümüyle ilgili şok detaylar ortaya çıkıyor! Nazife Demirel'in görüntülerinin ardından neler yaşandı? Hepsi ve daha fazlası 7 Ekim ında!

ATV CANLI YAYIN

'da son dakika gelişmeleri! Atv ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Afyon'da hayatını kaybeden Tuncay Demirel'in eşi Nazife Demirel hakkında akılalmaz iddialar devam ediyor. Tuncay Demirel, eşinin pavyonda konsomatris olarak çalıştığını biliyor muydu? Tuncay Demirel'i eşi Nazife ve yasak aşk yaşadığı Yasin Bey kasten mi öldürdü? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 7 Ekim Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilirsiniz!

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