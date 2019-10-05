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Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuyla ekranlara merhaba diyor. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunacağı yarışmada 1 milyonluk soru için heyecan sürüyor. Peki, Arda Ayten sorunun cevabını bilecek mi? Kim Milyoner Olmak İster 5 Ekim canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

YENİ SEZON 1 MİLYONLUK SORU İLE AÇILIYOR!

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni sezona flaş bir isimle giriyor.

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, yeni sezonda ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelecek.

Geçtiğimiz sezon 1 Milyon değerindeki final sorusunu açmaya hak kazanan Arda Ayten, 5 Ekim Cumartesi akşamı adını "Kim Milyoner İster?" tarihine yazdırmaya çalışacak. Hiç joker hakkı kalmayan Arda Ayten milyoner olabilecek mi?

PROGRAMIN FORMATI NEDİR?

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?