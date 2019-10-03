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  • Son Güncelleme: 03.10.2019 10:09

'da son dakika DNA raporu açıklaması! 3 Ekim canlı izle!

ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmesi. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan canlı yayınında, 7 aylıkken tren garına bıraktığı kızını aramaya gelen Gülizar Emirdağ'ın DNA sonucu açıklanacak! Müge Anlı'da merakla beklenen DNA sonucu ve Satı Ermiş gelişmeleri için, 3 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayını izleyebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

'da son dakika DNA sonucu gelişmesi! Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan 'te bugün, Gülizar Emirdağ ile Sevim Hanım'ın DNA raporu sonucu açıklanacak. Merakla beklenen DNA sonucu ne olacak? Satı Ermiş olayında son durum nedir? Hepsi ve daha fazlası 3 Ekim Müge Anlı canlı yayınında!

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