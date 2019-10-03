ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı'da son dakika DNA sonucu gelişmesi! Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Gülizar Emirdağ ile Sevim Hanım'ın DNA raporu sonucu açıklanacak. Merakla beklenen DNA sonucu ne olacak? Satı Ermiş olayında son durum nedir? Hepsi ve daha fazlası 3 Ekim Müge Anlı canlı yayınında!