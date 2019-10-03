Perşembe akşamı milyonları ekranlara kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bu akşam ortalık iyice karışıyor. Yeni bölümde Yılmaz, çiftliği basıp Züleyha'yı kaçırmayı göze alacak kadar deliriyor. Demir ise Züleyha'yı alıp adeta çölleri aşarak, yurtdışına kaçmaya kalkıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Bir Zamanlar Çukurova 38. bölüm izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 38. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İki aşığın onca gözyaşı, onca öfke, onca acıdan sonraki ilk buluşmaları korkulu bir an ile sona eriyor. Cezaevinden firar eder Demir, aşıkları buluyor!

Yılmaz ve Züleyha birbirlerine söyleyecekleri hiçbir şeyi söyleyemeden yine ayrılmak zorunda kalıyor.

YILMAZ, ZÜLEYHA'YI ALMAYA KARARLI

Ne Yılmaz'ın Züleyha'dan vazgeçmeye niyeti var ne de Demir'in! Yılmaz, çiftliği basıp Züleyha'yı kaçırmayı göze alacak kadar deliriyor! Demir ise Züleyha'yı alıp adeta çölleri aşarak, yurtdışına kaçmaya kalkıyor!

ZÜLEYHA VE YILMAZ NE YAPACAK?

Züleyha, evli bir kadın olmak ile aşık olduğu adama her şeyi anlatmak arasında kalıyor! Üstelik, kendisine ne yaparsa yapsın, Yılmaz'ın oğluna ölümü göze alacak kadar bağlanan Demir'in çocuğunu da karnında taşıyor!

FEKELİ'NİN YOLUNA BEHİCE ÇIKIYOR

Oğlunu hapisten kurtarmakla ailesini birarada tutmak arasında ne yapacağını bilemeyen Hünkar, yine Fekeli'den yardım istiyor. Fekeli ise, Yılmaz'a doğru yolu göstermeye çalışıyor. Ancak bu arada, hayatının henüz nasıl etkileneceğini bilmese de Müjgan'ın babası ile görüşmeye gittiğinde, halası Behice ile tesadüfen tanışıyor.