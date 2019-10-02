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Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölümünde heyecan dorukta olacak. Heyecanlı sahnelerin yer alacağı bölümde DNA raporu sonrası kafası karışan Ferhat hıncını istemeden de olsa Hazan'dan alıyor. İzleyicilerin severek takip ettiği dizinin canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz. İşte Sen Anlat Karadeniz 58. bölüm canlı izle seçeneği...

SEN ANLAT KARADENİZ 58. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mustafa'ya ders vermek için başlayan hülle operasyonu kontrolden çıkar.

MUSTAFA ÇILGINA DÖNÜYOR

Hülleci damat olarak Aslan'ın seçilmesi Mustafa'yı delirtir. Mustafa, Aslan'ı evire çevire döver. Kaleliler bu sefer de Aslan'ı şikayetinden vazgeçirmek için yollar ararlar.

FERHAT NE YAPACAK?

DNA raporu sonrası kafası karışan Ferhat hıncını istemeden de olsa Hazan'dan alır.

SÜRPRİZ SON

Hazan'ın Ferhat'a söylediği bir tek söz Ferhat'ı çılgınca bir şey yapmaya iter. Bu durum ikisi için de sürpriz bir şekilde sonlanır.