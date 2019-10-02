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  • Son Güncelleme: 03.10.2019 00:03

17. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Kerem ve Ayşe birbirinden uzaklaşmaya çalışıyor!

ekranlarında çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşan dizisi yine dikkat çekecek bir bölümle ekranlara geldi. Dizinin son bölümü izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Yeni bölümde Muhsin’in boşanma isteğiyle şok yaşayan Kerem ve Ayşe, bu problemi kendi yöntemleri ile çözmeye çalışıyor. Şimdi izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte diziye dair merak edilenler...

Afili Aşk 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Afili Aşk yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Kerem ve Ayşe gerçeğin peşine düşüyor ancak onları beklenmedik bir sürpriz bekliyor. Heyecan dolu son bölümün ardından Afili Aşk 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu merak konusu oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yiğiter ailesinde ayrılık rüzgarları esmeye başlar. Muhsin'in boşanma isteğiyle şok yaşayan Kerem ve Ayşe, bu problemi kendi yöntemleri ile çözmeye girişmek isterken, hiçbir şeyden haberi olmayan Yelda, Muhsin'in kendisini aldattığını düşünür.

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