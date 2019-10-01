Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 141. bölüm canlı izle | ATV

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Salı akşamları saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine heyecan dolu bir bölümle izleyicilerini ekran başına kilitleyecek. Sevda'nın babasının ölümüyle başlayan Çakırbeyli ve Meftun ailelerinin savaşı bu bölümde farklı bir boyut kazanacak. Silahların ateşleneceği, büyük çatışmaların yaşanacağı yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 141. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 141. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Meftun Ailesi'nin başına geçen Feyyaz'ın, yakın zamanda başına bela olabileceğini anlayan Hızır, vakit kaybetmeden harekete geçer. Hızır Ali'ye gizli bir ekip kurmasını söyleyerek verdiği önemli görevle, düşmanından bir adım önde olmayı amaçlamaktadır.

SEVDA'YA NE OLACAK?

Meftunlardan gelecek tehlikelere karşı kuşandığı silahların, Sevda'ya zarar verip vermeyeceği de herkes tarafından merak konusu olacaktır.

MELİKE'DEN HAİN PLAN

Feyyaz'ın en büyük dayanağı olan Melike, Çakırbeylilerle akraba olmamak adına elinden geleni ardına koymaz ve bu konuda gözünü ne kadar karartabileceğini kanıtlar. Yeğeni Sevda'ya, Çakırbeylilerin gelini olmanın bedelini göstermek için, ucu Façalılara da dokunacak bir plan hazırlar.

BEHRAM SİLAH SATIŞINA ENGEL OLUYOR

Bunca bela arasında, üretilen yeni silahın ticaretini yapmaya çalışan Hızır'ın karşısına büyük bir engel çıkar. Ağabeyinin ölüm emrini vererek edindiği düşmanı Behram, arkasındaki güçler sayesinde silahın satışına mani olacaktır.

HIZIR OLANLARIN FARKINA VARIYOR

Etrafını kendi adamlarıyla donatmayı hedeflediği masanın, reisi olmaya göz diken Feyyaz ise bu düşmanlıktan nemalanma fırsatını kaçırmaz. Behram gibi bir düşmanın masadaki yerini kimse kabul etmeyecek olsa da, Hızır, şeytanla karşı karşıya gelebilmek için, onunla aynı yolda yürümesi gerektiğinin farkındadır.