ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Ankara Beypazarı'nda yaşayan ve kendisinden 23 Ağustos'tan bu yana haber alınamayan 6 çocuk annesi Satı Ermiş'e ne oldu? Satı Hanım'ı son gören kişi Feyat Araz ile ev sahibi Yunis Bey arasında nasıl bir ilişki var? 30 Eylül Müge Anlı canlı yayınından son dakika gelişmeleri!