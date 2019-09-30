Pazar akşamları Atv'de yayınlanan ve her bölümüyle seyircisini farklı bir hikayenin içerisine alan Kimse Bilmez, oyuncu kadrosunu genişletiyor. Atv'nin her bölümü merakla beklenen Baba Yapım imzalı dizisi Kimse Bilmez'in oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Daha önce de birçok dizi ve sinema filminde rol alan Sevtap Özaltun, Kimse Bilmez dizisinde Keremcem'in eski eşi "Özlem" karakterine hayat verecek. Uzun ve titiz bir çalışma sonunda seçilen ünlü oyuncu, canlandıracağı "Özlem" karakteriyle yeni olayların fitilini ateşleyecek.