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  • 30.09.2019 11:04
  • Son Güncelleme: 30.09.2019 11:19

kadrosuna sürpriz transfer!

oyuncu kadrosunu genişletiyor. Atv ekranlarında her bölüm izleyicisini farklı bir hikayenin içerisine alan Kimse Bilmez dizisinde sürpriz transfer yaşandı. Daha önce de birçok dizi ve sinema filminde rol alan Sevtap Özaltun, Kimse Bilmez dizisinde Keremcem’in eski eşi “Özlem” karakterine hayat verecek.

Pazar akşamları Atv'de yayınlanan ve her bölümüyle seyircisini farklı bir hikayenin içerisine alan Kimse Bilmez, oyuncu kadrosunu genişletiyor. Atv'nin her bölümü merakla beklenen Baba Yapım imzalı dizisi Kimse Bilmez'in oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Daha önce de birçok dizi ve sinema filminde rol alan Sevtap Özaltun, Kimse Bilmez dizisinde Keremcem'in eski eşi "Özlem" karakterine hayat verecek. Uzun ve titiz bir çalışma sonunda seçilen ünlü oyuncu, canlandıracağı "Özlem" karakteriyle yeni olayların fitilini ateşleyecek.

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