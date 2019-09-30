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Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Canevim dizisi bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dikkat çekecek yeni bölümde Ceylan her şeye rağmen Taylan'ın evlenme teklifini kabul ediyor. Ayşe'nin velayeti için gerçekleşen duruşma Elvan ve Ayşe'yle birlikte, herkesin kaderini belirleyecek olayları da beraberinde getiriyor. Canevim 17. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

CANEVİM 17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ceylan her şeye rağmen Taylan'ın evlenme teklifini kabul eder. Feryal, ailelerin bir araya geldiği akşam, sonuçlarını göze alarak, son bir oyun daha oynar.

CEYLAN ARADA KALIYOR

Ceylan en mutlu olacağı günde ailesi ile Taylan'ın arasında kalır. Tüm yaşananlara rağmen, masallardaki gibi bir düğünle evlenen Ceylan ve Taylan için güzel günler yakındır.

BÜYÜK OYUNLAR...

Taylan'ın, Ceylan'ın aklını çelmek için yaptığı her şeyi öğrenmesi için, etraftaki herkesi büyük oyunlarının içine çeker. Ancak öğreneceklerine rağmen, Taylan'a dair hisleri Ceylan için en büyük engeldir.

CEYLAN'IN KARARI NE OLACAK?

Bir iş yemeği için Ömer'in, Tanbaylar'ın evine misafir olması, Ceylan ve Ömer arasında büyük bir yüzleşmeye neden olur. Ceylan, Taylan'a dair geri dönülmez bir karar vermek zorundadır.

HAMZA AİLESİNİ KORUMAYA ÇALIŞIYOR

Hamza ailesini korumak için bütün gemileri yakarken, Elvan ve Günnur ise Ayşe'ye gerçeği söylemek zorundadırlar. Elvan bu kez ailesiyle birlikte Ayşe için savaşacaktır. Ayşe'nin velayeti için gerçekleşen duruşma Elvan ve Ayşe'yle birlikte, herkesin kaderini belirleyecek olayları da beraberinde getirir.