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  • 29.09.2019 20:15
  • Son Güncelleme: 29.09.2019 20:15

Kimse Bilmez 15. bölüm canlı izle | Atv

Salı akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Kimse Bilmez dizisinin ünde ortalık iyice karıştı. Kimse Bilmez'in son bölümünde yaşanan olaylar izleyicileri ekran başına kilitledi. Kimse Bilmez'in 15. bölümünde neler olacak? Kimse Bilmez 15. bölümünü canlı olarak takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

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Ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kimse Bilmez bu hafta üyle ekranlara geldi. Geçen hafta yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin son bölümünde Sevda ve Ali arasındaki gerilim ortalığın iyice karışmasına neden oldu. Heyecan dolu bölümün ardından Kimse Bilmez 15. bölümünü takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Kardeşini öğrenmenin eşiğine gelmiş olan Ali, Pilot'un hayatının tehlikede olduğunu öğrenince yardıma koşar.

UYGAR'DAN SEVDA'YA TEHDİT
Sevda ise Uygar'ın tüm gerçekleri Ali'ye anlatma tehdidi karşısında ne yapacağını bilemez.

ALİ SIRRI ÖĞRENECEK Mİ?
Ali, Sevda'nın hala kendisini sevdiğini öğrenince hiç beklenmedik bir şey yapar. Ali, Sevda'nın sakladığı sırrı öğrenebilecek mi?

DUYGU, PİLOT'A BİR ŞANS DAHA VERİYOR
Öte yandan Duygu, Pilot'a bir şans vermeye karar vermiştir. Ancak Pilot Duygu'ya bir daha eline silah almayacağına söz vermişken, Mert, Duygu'nun peşindedir. Pilot, Duygu'yu kurtarabilecek mi?

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