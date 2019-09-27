Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta'da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 27 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Fatih Ürek'in sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün en düşük puanını alarak 26 Eylül'ü sonuncu sırada tamamlayan yarışmacı 8 puanla Pınar olarak açıklandı. 10 puanla Kıymet günü sondan ikinci sırada bitirdi.12'şer puan alan Dilek ve Elif arasında yapılan kura çekimi sonrasında Elif günün lideri oldu.

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