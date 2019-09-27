Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 27.09.2019 15:47
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 15:47

Gelinim Mutfakta 27 Eylül Cuma kim elendi? !

Kanal D'de reyting rekorları kıran Gelinim Mutfakta yine eleme günü ile karşınızda. Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Nur Hanım ve gelini Kıymet mutfağa hızlı başlıyorlar. Emine Hanım, gelini Pınar ile birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! Gelinim Mutfakta 27 Eylül haftanın birincisi henüz belli olmadı. Açıklanınca sitemizde yer alacak. Gelinim Mutfakta'da bugün eleme heyecanı yaşanacak. Gelinim Mutfakta 'in sunumu ile hafta içi her gün 12.45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Yarışmanın sunuculuğunu ise 'nin önde gelen ses sanatçısı Fatih Ürek üstlendi. Peki 27 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi olan yarışmacı ise 5 bilezik ödülüne sahip olarak hanesine yazdıracak. Peki, Gelinim Mutfakta 27 Eylül 2019 bilezik ödülünü kim kazandı?

27 Eylül Gelinim Mutfakta kim elendi?

Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta'da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 27 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Fatih Ürek'in sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün en düşük puanını alarak 26 Eylül'ü sonuncu sırada tamamlayan yarışmacı 8 puanla Pınar olarak açıklandı. 10 puanla Kıymet günü sondan ikinci sırada bitirdi.12'şer puan alan Dilek ve Elif arasında yapılan kura çekimi sonrasında Elif günün lideri oldu.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriGelinim Mutfakta 27 Eylül Cuma kim elendi? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu toplam puan durumları!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri