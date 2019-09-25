Ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in geçen hafta yayınlanan bölümünde ortalık iyice karışmıştı. Geçen hafta Asiye ve Mustafa arasında yaşanan gerilim izleyicilerin dikkatini çekmişti. Merakla beklenilen yeni bölüm bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Heyecan dolu sahneleriyle Sen Anlat Karadeniz 57. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.
SEN ANLAT KARADENİZ 57. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Mustafa Asiye'nin gönlünü almaya çalışsa da tüm Kaleliler Asiye'nin yanındadır.
MUSTAFA DAVETE GELİYOR
Asiye'nin biraz olsun yüzünü güldürmek için götürdükleri davete Mustafa da gelir. Hiç istemedikleri bir misafir de oradadır ve iş daha da içinden çıkılmaz bir hale gelir.
MUSTAFA'YI ÇILDIRTACAK PLAN
Mustafa'ya iyi bir ders vermek isteyen Kaleliler, Mustafa'yı delirtecek bir planı devreye sokarlar.
ASİYE GİDİYOR
Asiye, Eren'i de alıp Osman Baba'ya gider. Mustafa "Boş ol" demenin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır.
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