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  • Son Güncelleme: 24.09.2019 10:59

'da son dakika itirafı! Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt Müge Anlı'ya ne söyledi? 24 Eylül Müge Anlı canlı izle!

ile Tatlı Sert Atv ekranlarında son dakika gelişmesi ile izleyici karşısına çıkıyor! Geçtiğimiz gün canlı yayın sonunda Müge Anlı'ya her şeyi anlatacağını söyleyen Mahmut Aykurt'tan şok itiraf! Muğla'nın Fethiye ilçesinde esrarengiz bir şekilde kaybolan Burhan Aykurt olayında sona mı gelindi? Hepsi ve daha fazlası 24 Eylül Müge Anlı canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında Mahmut Aykurt'tan son dakika itirafı! JHafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, 29 Kasım 2018 tarihinde Muğla'da esrarengiz bir şekilde kaybolan Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt neler anlatacak? Müge Anlı'nın ısrarları sonucunda her şeyi itiraf edeceğini açıkladı! Müge Anlı'nın, "Anladığım kadarıyla senin de istemediğin bir şey gelmiş kardeşinin başına, lütfen artık anlat. Kimse senin önünü kesmedi değil mi Mahmut?" demesi üzerine Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt canlı yayında, "Tamam abla, ben size ayrıca anlatacağım" itirafında bulundu. Müge Anlı, yayın sonrası yaşanan Burhan Aykurt cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi ve daha fazlası için 24 Eylül Müge Anlı canlı yayını izleyin!

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