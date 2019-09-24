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  • 24.09.2019 18:20
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 18:24

EDHO'nun 'u ? , nerelidir? İşte hayatı

ATV ekranlarında salı akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncu kadrosuna pek çok isim katıldı. Diziye katılan isimlerden birisi de Naz Elmas. İzleyiciler yeni sezonun başlamasıyla birlikte EDHO'nun 'u sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, , nerelidir? İşte hayatı...

EDHO'nun Sevda Meftun'u Naz Elmas kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Diziye katılan isimler arasında Naz Elmas da yer alıyor. Naz Elmas dizide Sevda Meftun karakterini canlandıracak. Dizide Sevda Meftun ile Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Hızır Çakırbeyli arasında neler yaşanacağı merak konusu oldu. Peki, EDHO'nun Sevda Meftun'u Naz Elmas kimdir? Naz Elmas kaç yaşında, nerelidir? İşte merak edilenler...

NAZ ELMAS KİMDİR?

Naz Elmas 16 Haziran 1983 yılında dünyaya gelmiştir. Türk sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusudur. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

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