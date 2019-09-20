Kanal D ekranlarının en fazla izlenen yarışma programı olan Gelinim Mutfakta'da bugün eleme heyecanı yaşanacak. Gelinim Mutfakta Fatih Ürek'in sunumu ile hafta içi her gün 12.45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var. Yarışmanın sunuculuğunu ise Türkiye'nin önde gelen ses sanatçısı Fatih Ürek üstlendi. 5 gün boyunca gelinler yemekleri ile yarışıyorlar. 5 günün sonunda en yüksek puanı alan isim bileziklerin sahibi oluyor. Fatih Ürek birinci olan ismi açıklıyor. Peki 20 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi olan yarışmacı ise 5 bilezik ödülüne sahip olarak hanesine yazdıracak. Peki, Gelinim Mutfakta 20 Eylül 2019 bilezik ödülünü kim kazandı?

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