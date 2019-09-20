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  • 20.09.2019 19:36
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 19:36

'un yapımcısından yeni proje! Ortalığı kasıp kavuracak

devamı olan ve Osman Gazi'nin hayat hikayesini anlatacak olan Diriliş Osman'ın başlamasına az bir zaman kaldı. ATV ekranlarında devam edecek olan Diriliş Osman dizisinin yapımcı Mehmet Bozdağ, Diriliş Ertuğrul'daki başarısını Osman'da da sürdürmeyi hedefliyor. Diriliş serisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ'ın dev oyuncu kadrolu ve kusursuz prodüksiyonlu : Adaletin Kılıcı adlı yeni filmi de en az Diriliş Osman kadar merakla bekleniyor. İşte Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmine dair detaylar...

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından yeni proje geliyor!

TRT 1 ekranlarında 5 sezondur reyting rekorları Diriliş Ertuğrul bu sezon ekran macerasına Diriliş Osman olarak devam edecek. Diriliş serisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ'ın efsane filmi Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı hakkında detaylar ortaya çıktı. Bozdağ'ın son filmi 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nın sahneleri heyecan yaratıyor. Filmde göğsümüzü kabartan Fatih'in Akıncıları'nın hikayesi anlatılıyor.

TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI FİLMİNİN HİKAYESİ

Diriliş Ertuğrul dizisiyle büyük bir başarı yakalayan ve yeni sezonda atv'de yayınlanacak olan Diriliş Osman ile aynı başarıyı sürdürmeyi hedefleyen yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ'ın, Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı adlı yeni filmi merakla bekleniyor. Proje tasarımı ve senaryosu da Bozdağ'a ait olan film; İstanbul'un Fethi'nin ardından hedefini Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişini, Sultan'a ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri Akıncıların hikayesini anlatıyor.

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