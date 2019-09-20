Kanal D'nin yıllardır büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Arka Sokaklar bu akşam yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Mesut yoğun bakıma alınıyor ve ekip Mesut'un eskisi gibi yürüyemeyeceğini öğreniyor. Heyecan dolu son bölümün ardından izleyiciler Arka Sokaklar 524. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nikah dairesi önünde silahlı çatışma yaşanır. Gelin Sema'yı takıntı haline getirmiş olan Melih, nikah salonunun önünde olay çıkarır. Damat ve kızın babası yaşamını yitirir.