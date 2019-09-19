Yayınlandığı günden bu yana izleyicileri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni oyuncularla ekranlara hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. İzleyiciler tarafından bir süredir heyecanla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanın ardından EDHO'nun yeni sezon tarihi merakla araştırılıyor. Yeni sezon tarihi için yayıncı kuruluş ATV'den açıklama bekleniyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezon ne zaman başlayacak? İşte dizinin yeni sezon fragmanı...

EDHO 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5. sezon çekimleri yakın zamanda başladı. Dizinin yeni sezonunun 2 hafta içerisinde yayında olması bekleniyor.