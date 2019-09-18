TRT 1 ekranlarında yayınlandığı döneme damgasını vuran Seksenler yeni bölümleriyle tekrar izleyici karşısına çıkacak. Efsane dizisnin eski bölümleri bile çok izlenenler arasına giriyordu. Yapımcı ve senarist Birol Güven yakın zamanda Seksenler'in tekrar geri döneceğini açıklamıştı. Dizinin yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı. Yeniden bir arada olmanın heyecanını yaşayan oyuncular TRT 1 ekranında izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Peki, Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak? Klasik bir Türk ailesi üzerindeki etkilerini hedefleyen eğlenceli bir dönem sitcom'u olan dizi sosyal hayattaki değişimin, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediğini gözler önüne sermektedir.
Seksenler dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi kanalda? (Seksenler yeni sezon fragmanı izle)
Seksenler dizisi yeni bölüm ne zaman başlayacak? Bir dönemin efsane dizisi Seksenler yeni sezonuyla geri dönüyor. TRT 1 ekranlarında izleyicilerin büyük beğenisini kazanan Seksenler uzun bir aranın ardından yeni bölümüyle ekranlarda olacak. İzleyiciler tarafından büyük bir merakla beklenen Seksenler yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı. Peki, Seksenler yeni bölümleri ne zaman başlayacak? İşte Seksenler dizisine dair merak edilenler... Geçtiğimiz hafta Birol Güven'in ev sahipliğinde senaryo çalışması ve okuma provası yapan ekipten bir de tanıtım geldi. Yeniden bir arada olmanın heyecanını yaşayan oyuncular dizinin hafta içi her gün olmasını büyük bir sevinç ile karşıladı ve tanıtımdan eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.
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