TRT 1 ekranlarında yayınlandığı döneme damgasını vuran Seksenler yeni bölümleriyle tekrar izleyici karşısına çıkacak. Efsane dizisnin eski bölümleri bile çok izlenenler arasına giriyordu. Yapımcı ve senarist Birol Güven yakın zamanda Seksenler'in tekrar geri döneceğini açıklamıştı. Dizinin yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı. Yeniden bir arada olmanın heyecanını yaşayan oyuncular TRT 1 ekranında izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Peki, Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak? Klasik bir Türk ailesi üzerindeki etkilerini hedefleyen eğlenceli bir dönem sitcom'u olan dizi sosyal hayattaki değişimin, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediğini gözler önüne sermektedir.