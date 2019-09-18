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  • 18.09.2019 10:11
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 10:13

canlı yayınında Burhan Aykurt olayıyla ilgili son dakika gelişmesi! 18 Eylül Müge Anlı canlı izle!

ile Tatlı Sert canlı yayınında akılalmaz Burhan Aykurt olayıyla ilgili çarpıcı gerçekler ortaya çıkıyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan Burhan Aykurt'tan 10 aydır haber alınamıyor. Burhan Aykurt'a ne oldu? 18 Eylül Müge Anlı canlı yayınında Savaş Ergin neler anlatacak? Burhan Aykurt'un kaybıyla ilgili sır perdesi aralanıyor mu? Hepsi ve daha fazlası 18 Eylül Müge Anlı canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında esrarengiz olay çözülüyor mu? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan 'te bugün, 10 aydır kayıp olan Burhan Aykurt hakkında Savaş Ergin neler anlatacak? Aykurt'un ortadan kaybolmasından sonra abisinin görüştüğü gizemli kişi kim? Hepsi ve daha fazlası 18 Eylül Müge Anlı canlı yayınında!

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