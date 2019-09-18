ATV CANLI YAYIN
Müge Anlı canlı yayınında esrarengiz olay çözülüyor mu? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 10 aydır kayıp olan Burhan Aykurt hakkında Savaş Ergin neler anlatacak? Aykurt'un ortadan kaybolmasından sonra abisinin görüştüğü gizemli kişi kim? Hepsi ve daha fazlası 18 Eylül Müge Anlı canlı yayınında!
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