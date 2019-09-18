18 Eylül Çarşamba günü dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı mı? Dizi ve programları ekranları başında yakından takip eden izleyiciler reyting sonuçları hakkında detayları araştırıyor. Star TV ekranlarının sevilen dizisi Kuzgun yeni sezon izleyici karşısına çıktı. Peki, 18 Eylül reyting sıralaması belli oldu mu? İşte detaylar...

18 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sıralaması 19 Eylül Perşembe günü öğlen saatlerine doğru belli olacaktır.