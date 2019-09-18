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  • 19.09.2019 01:51
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 01:51

açıklandı mı? , , reyting sıralaması!

Dizi ve programların yeni sezonlarının başlamasıyla birlikte izleyicilerin araştırmaları artış gösterdi. 18 Eylül Çarşamba günü Star TV'de 17. bölümüyle, ATV'de 56. bölümüyle, Kanal D ekranlarında ise Afilli Aşk dizisi izleyici karşısına çıktı. Dizi ve programların sona ermesiyle birlikte izleyiciler 18 Eylül reyting sıralamalarını merakla araştırıyor.

18 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı?

18 Eylül Çarşamba günü dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı mı? Dizi ve programları ekranları başında yakından takip eden izleyiciler reyting sonuçları hakkında detayları araştırıyor. Star TV ekranlarının sevilen dizisi Kuzgun yeni sezon izleyici karşısına çıktı. Peki, 18 Eylül reyting sıralaması belli oldu mu? İşte detaylar...

18 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sıralaması 19 Eylül Perşembe günü öğlen saatlerine doğru belli olacaktır.

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