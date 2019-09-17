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  • Son Güncelleme: 17.09.2019 20:06

canlı izle | ATV

Yayınlandığı günden bu yana izleyicilerin ilgisini çeken dizisinin yeni bölümü için nefesler tutuldu. Yeni bölümde Ali'nin Sevda'nın düğününü basması ortalığı iyice karıştırıyor. Heyecanın dorukta olacağı bölümde neler yaşanacağı merak ediliyor. canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 'in geçen hafta yayınlanan bölümü izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Özellikle Ali ve Sevda arasındaki gerilimin nasıl sonuçlanacağı merak ediliyordu. Dizinin yeni bölümünde ortalık iyice karışacak. Peki, yeni bölümde neler olacak? canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ 14. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kardeşini öğrenmenin eşiğine gelmiş olan Ali, Pilot'un hayatının tehlikede olduğunu öğrenince yardıma koşar.

UYGAR'DAN SEVDA'YA TEHDİT

Sevda ise Uygar'ın tüm gerçekleri Ali'ye anlatma tehdidi karşısında ne yapacağını bilemez.

ALİ SIRRI ÖĞRENECEK Mİ?

Ali, Sevda'nın hala kendisini sevdiğini öğrenince hiç beklenmedik bir şey yapar. Ali, Sevda'nın sakladığı sırrı öğrenebilecek mi?

DUYGU, PİLOT'A BİR ŞANS DAHA VERİYOR

Öte yandan Duygu, Pilot'a bir şans vermeye karar vermiştir. Ancak Pilot Duygu'ya bir daha eline silah almayacağına söz vermişken, Mert, Duygu'nun peşindedir. Pilot, Duygu'yu kurtarabilecek mi?

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