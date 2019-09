Çukur yeni sezon ilk bölüm izle! Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur yeni sezon bölümünde Yamaç kriz geçiriyor ve hastaneye yatıyor. 3. sezonda fırtına gibi devam eden dizinin kadrosuna yeni isimler katıldı. Durgun geçen ilk bölümün ardından dizinin hayranları yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni sezon ilk bölüm izlemek için merak edilen detaylar haberimizde... Çukur 3. sezonun 1. bölümünde (68. Bölüm); Koçovalı kardeşlere hapiste bile rahat yüzü göstermeyen Azer bu sefer kardeşlere bir saldırı düzenliyor. Her an bir durum olabileceği için tetikte olan kardeşler ise bu saldırıyı atlatsa da Salih sırtından bıçaklanıyor. Azer'in yaptıkları sonrası hesap sormaya giden Akın, Yücel'in kapısına dayanıyor. Yücel'e verdiği sözü tutmasını isteyen Akın gerçeği görmeyi başlıyor. Akın'a Efsun ve Azer'in her dediğini yapmasını söyleyen Yücel eğer yapmazsa kendisine acımayacaklarını söylüyor.