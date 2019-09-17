Çukur yeni sezon ilk bölüm izle! Çukur yeni sezona bomba gibi bir bölümle merhaba dedi. Çukur'da önemli gelişmeler yaşandı ve izleyiciyi adeta ekrana kilitledi. Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3. sezonda fırtına gibi devam eden dizinin kadrosuna yeni isimler katıldı. Durgun geçen ilk bölümün ardından dizinin hayranları yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur yeni sezon bölümünde Yamaç kriz geçiriyor ve hastaneye yatıyor. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni sezon ilk bölüm izlemek için merak edilen detaylar haberimizde... Mahallede gezintiye çıkan pazarda satış yapan Karaca'nın yanına uğruyor. Öfkesi asla dinmeyen Karaca ise Akın'ın üstüne gidiyor. Karaca'nın lafları sonrası sinirlenen Akın mahallede olduğu için sakin kalmaya çalışsa da pek başarılı olamadı.