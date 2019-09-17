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  • 18.09.2019 01:51
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 02:21

belli oldu mu? , , reyting sıralaması

Diziler başlamasıyla birlikte hakkında araştırmalar artış gösterdi. Salı günü Star TV'de 18. bölümüyle, ATV'de 14. bölümüyle, Türk sinemasının efsane filmi Sınıfta Kaldı ise Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Dizi ve programların sona ermesiyle birlikte izleyiciler merakla sorgulanıyor.

17 Eylül Salı reyting sonuçları açıklandı mı?

17 Eylül Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Ekranları başında dizi ve programları büyük bir ilgiyle takip eden izleyiciler reyting sonuçlarını araştırıyor. Star TV ekranlarının sevilen dizisi Kardeş Çocukları yeni sezon izleyici karşısına çıktı. Peki, 17 Eylül reyting sonuçları belli oldu mu? İşte merak edilenler...

17 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

17 Eylül Salı günü reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reytinglerin sıralaması ertesi gün öğle saatlerine doğru belli oluyor.

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