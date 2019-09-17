17 Eylül Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Ekranları başında dizi ve programları büyük bir ilgiyle takip eden izleyiciler reyting sonuçlarını araştırıyor. Star TV ekranlarının sevilen dizisi Kardeş Çocukları yeni sezon izleyici karşısına çıktı. Peki, 17 Eylül reyting sonuçları belli oldu mu? İşte merak edilenler...

17 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

17 Eylül Salı günü reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reytinglerin sıralaması ertesi gün öğle saatlerine doğru belli oluyor.