Yeni sezon bölümleriyle Show TV'deki yerini alacak olan Çukur'a yeni bir isim katıldı. Nehir rolünü Hazal Subaşı canlandıracak. Peki Hazal Subaşı kimdir? Kaç yaşında, nereli ve Instagram hesabı nedir? İşte detaylar... Adını Adını Sen Koy dizisinde duyuran Hazal Subaşı 1996 doğumludur. 23 yaşındadır. Elidor Miss Turkey yarışmasında 2016 yılı finalisti olması ile dikkatleri çeken Hazal Subaşı mankenlik yapıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim görmekte olan Hazal Subaşı Adını Sen Koy dizisi ile ilk defa bir dizide başrol oynuyor. Hazal Subaşı son olarak Trt1'in Halka dizisi kadrosunda yer almış ama bir kez daha başarıyı yakalayamamıştır.