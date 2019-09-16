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  • 16.09.2019 18:18
  • Son Güncelleme: 16.09.2019 18:18

Nehir kimdir? kimdir? Kaç yaşında, nereli ve nedir?

Show TV'nin Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan Çukur yeni sezonu ile ekrana geliyor. Çukur bu sezon da reyting sıralamasını altüst edecek. Yeni sezon heyecanının yaşanacağı fenomen diziye bu sezon da önemli takviyeler yapıldı. Onlardan biri de Nehir rolünü canlandıracak olan . Kadroya dahil edildikten sonra hakkındaki bilgiler merak edilen güzel oyuncu için binlerce arama gerçekleştirildi. Peki ? Kaç yaşında, nereli ve nedir? Ünlü oyuncu Instagram hesabından hayatına dair fotoğraflar paylaşmaktadır. Profilini de aktif olarak kullanmaktadır. Kendisini 374 bin kişi takiptedir. Listesinde ise 547 hesap var. Hazal Subaşı'nın resmi Instagram hesabı @hazalsubasii'dir.

Çukur oyuncuları Nehir kimdir? Hazal Subaşı kimdir?

Yeni sezon bölümleriyle Show TV'deki yerini alacak olan Çukur'a yeni bir isim katıldı. Nehir rolünü Hazal Subaşı canlandıracak. Peki Hazal Subaşı kimdir? Kaç yaşında, nereli ve Instagram hesabı nedir? İşte detaylar... Adını Adını Sen Koy dizisinde duyuran Hazal Subaşı 1996 doğumludur. 23 yaşındadır. Elidor Miss Turkey yarışmasında 2016 yılı finalisti olması ile dikkatleri çeken Hazal Subaşı mankenlik yapıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim görmekte olan Hazal Subaşı Adını Sen Koy dizisi ile ilk defa bir dizide başrol oynuyor. Hazal Subaşı son olarak Trt1'in Halka dizisi kadrosunda yer almış ama bir kez daha başarıyı yakalayamamıştır.

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