Çukur dizisi yeni sezon oyuncuları kimdir? İşte Çukur dizisi oyuncu kadrosu isim isim kimler var? Çukur dizisi yeni sezona bomba gibi başlayacak. Show TV'nin en çok izlenen dizisi olan Çukur sevenlerinin karşısına çıkıyor. Oyuncuları arasında Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Ercan Kesal, Perihan Savaş gibi isimlerin bulunduğu dizinin kadrosuna yeni isimler katılıyor. Senaryosunu Gökhan Horzum'un yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği dizide son dönemin gözde oyuncularından Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş buluşuyor.