Ekranları başında gündüz ve gece kuşağı programlarını ve dizilerini takip eden izleyiciler reyting sonuçlarını merakla sorgulanıyor. Çukur'un yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkması dizi ve programların reytinglerini etkileyip etkilemeyeceği merak edilmeye başlandı. Peki, 16 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

16 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 16 Eylül Pazartesi reyting sonuçları Salı günü öğle saatlerine doğru belli olacaktır.