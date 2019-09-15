15 Eylül reyting sonuçları merak ediliyor. Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci? Pazar akşamları Show TV'de Aşk Ağlatır, TRT 1'de Elimi Bırakma, TV 8'de Masterchef, Fox TV'de Yaparsın Aşkım programları ekrana geliyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından en çok izlenen yapımın hangisi olduğu belli oluyor. Reyting: izleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür. Türkiye'de reyting ölçümü, Avrupa'da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..