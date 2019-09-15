15 Eylül reyting sonuçları merak ediliyor. Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci? Pazar akşamları Show TV'de Aşk Ağlatır, TRT 1'de Elimi Bırakma, TV 8'de Masterchef, Fox TV'de Yaparsın Aşkım programları ekrana geliyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından en çok izlenen yapımın hangisi olduğu belli oluyor. Reyting: izleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür. Türkiye'de reyting ölçümü, Avrupa'da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..
15 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Ana haber lider kim? Aşk Ağlatır, Elimi Bırakma, Masterchef reyting sıralaması
Ekranları başında dizileri ve programları takip eden izleyiciler her gün reyting sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Bu kapsamda arama motorlarında 15 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı sorusu merakla araştırılıyor. Peki, 15 Eylül Pazar günü reyting sonuçları belli oldu mu? İşte o sorunun yanıtı... Pazar akşamları Show TV’de Aşk Ağlatır, TRT 1’de Elimi Bırakma TV 8’de Masterchef, Fox TV’de Yaparsın Aşkım programları ekrana geliyor. Geçtiğimiz haftalara baktığımızda Masterchef ilk sıralarda yer alıyor. Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır.
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